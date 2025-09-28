Le rétablissement des sanctions ne « doit pas être la fin de la diplomatie avec l'Iran », souligne l'UE

Le rétablissement des sanctions de l'ONU contre Téhéran ne doit pas signifier « la fin de la diplomatie avec l'Iran », a souligné dimanche la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

« L'ONU a réimposé des sanctions contre l'Iran (...) en raison de son programme nucléaire. L'Union européenne suivra » sans délai, comme elle le fait traditionnellement » mais « une solution durable à la question nucléaire iranienne ne peut être obtenue que par la négociation et la diplomatie », a insisté Mme Kallas dans un communiqué.