Dernières Infos - Diplomatie

Le rétablissement des sanctions ne « doit pas être la fin de la diplomatie avec l'Iran », souligne l'UE


AFP / le 28 septembre 2025 à 11h53

La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, tient une conférence de presse avant l'Assemblée générale des Nations unies au siège de l'ONU à New York, le 22 septembre 2025. Photo AFP / TIMOTHY A. CLARY

Le rétablissement des sanctions de l'ONU contre Téhéran ne doit pas signifier « la fin de la diplomatie avec l'Iran », a souligné dimanche la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

« L'ONU a réimposé des sanctions contre l'Iran (...) en raison de son programme nucléaire. L'Union européenne suivra » sans délai, comme elle le fait traditionnellement » mais « une solution durable à la question nucléaire iranienne ne peut être obtenue que par la négociation et la diplomatie », a insisté Mme Kallas dans un communiqué.

