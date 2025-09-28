Toute attaque contre la Russie entraînerait une « réponse résolue », déclare Lavrov

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a mis en garde samedi contre toute attaque envers son pays, qui entraînerait une « réponse résolue », alors que Donald Trump a appelé à abattre les avions russes en cas de violation de l'espace aérien de l'Otan.

« La Russie est presque accusée de planifier une attaque contre les pays de l'Alliance atlantique et de l'Union européenne », a-t-il déclaré à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. « La Russie n'a pas et n'a jamais eu de telles intentions. Mais toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Il ne doit pas y avoir de doutes sur ce point », a-t-il ajouté.

S'exprimant peu après lors d'une conférence de presse, Sergueï Lavrov a insisté : « Si l’on tente d’abattre un engin volant, quel qu’il soit, au-dessus de notre territoire, dans notre espace aérien, alors je pense que les gens le regretteront profondément ».

Après les incursions dans le ciel européen d'une vingtaine de drones et des trois avions de combat russes, les pays de l'UE cherchent à renforcer leur défense, principalement aux abords de la Russie. A ces incursions répétées vient s'ajouter le survol de mystérieux drones au Danemark, qui a contraint les autorités à fermer l'aéroport de la capitale pendant plusieurs heures en début de semaine.

Face à cette menace, l'Union européenne veut renforcer sa sécurité, avec un « mur anti-drones », qu'une dizaine de pays, dont plusieurs qui ont connu des incursions russes, considèrent désormais comme une « priorité ». Donald Trump a jugé mardi que les pays de l'Otan devaient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines. L'Otan a de son côté averti mardi Moscou que l' »escalade » devait cesser et assuré qu'elle était prête à se défendre par tous les moyens, sans évoquer l'idée d'abattre les avions.

Donald Trump a fait volte-face mardi en comparant la Russie à un « tigre de papier » et en suggérant que l'Ukraine pourrait gagner la guerre face à l'armée russe, alors qu'il avait privilégié auparavant le dialogue avec Vladimir Poutine. Il a estimé que l'Ukraine pourrait « regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin » face à la Russie.



