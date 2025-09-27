Menu
Dernières Infos - Guerre de Gaza

Lavrov accuse Israël de vouloir « faire exploser » le Moyen-Orient


AFP / le 27 septembre 2025 à 20h07

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à la tribune de l'ONU, lors de la 80e Assemblée générale, le 27 septembre 2025. Photo AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé samedi Israël de vouloir « faire exploser » le Moyen-Orient dans un discours à la tribune de l'ONU.

« L'utilisation illégale de la force par Israël contre les Palestiniens et ses actions agressives contre l'Iran, le Qatar, le Yémen, le Liban, la Syrie et l'Irak menacent de faire exploser l'ensemble du Moyen-Orient », a-t-il dit.

« La Russie condamne fermement l'attaque du 7 octobre 2023 contre des civils israéliens par des militants du Hamas. Cependant, il n'existe aucune justification pour les meurtres brutaux de civils palestiniens, ou pour des attaques terroristes », a également déclaré le ministre russe. Il a jugé que l'action du gouvernement revenait à « une punition collective » pour les Palestiniens.

Sergueï Lavrov a déclaré en outre qu'il n'existait « aucune justification pour les projets d'annexion de la Cisjordanie ». « En réalité, il s'agit essentiellement d'une tentative de coup d'État visant à enterrer les décisions de l'ONU concernant la création d'un État palestinien », a-t-il dit.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé samedi Israël de vouloir « faire exploser » le Moyen-Orient dans un discours à la tribune de l'ONU.« L'utilisation illégale de la force par Israël contre les Palestiniens et ses actions agressives contre l'Iran, le Qatar, le Yémen, le Liban, la Syrie et l'Irak menacent de faire exploser l'ensemble du Moyen-Orient », a-t-il dit.« La Russie condamne fermement l'attaque du 7 octobre 2023 contre des civils israéliens par des militants du Hamas. Cependant, il n'existe aucune justification pour les meurtres brutaux de civils palestiniens, ou pour des attaques terroristes », a également déclaré le ministre russe. Il a jugé que l'action du gouvernement revenait à « une punition collective » pour les Palestiniens.Sergueï...
