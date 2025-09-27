Le dossier de l'annexion des territoires palestiniens par Israël est « clos », selon un responsable émirati

Un haut responsable des Émirats arabes unis, Anouar Gargash, principal conseiller du président de la fédération du golfe, Mohammad ben Zayed, a affirmé samedi dans un message publié sur X que « le dossier de l’annexion des territoires palestiniens par Israël est clos ».

Ce dernier a affirmé que telle a été la conclusion de la rencontre ayant eu lieu vendredi à New York, au siège de l'ONU, entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdallah Ben Zayed, ajoutant que la position tenue par Abou Dhabi a été « décisive » sur la question.

M. Garhash a également déclaré que cette rencontre représentait une « étape courageuse en soutien aux efforts internationaux visant à mettre fin à la guerre de Gaza et à parvenir à un cessez-le-feu permanent qui mettra fin à la tragédie humanitaire et fera avancer le processus de paix ».

Par ailleurs, le président américain Donald Trump avait soutenu jeudi, avant de recevoir Benjamin Netanyahu, qu’il « n’autoriserait pas Israël à annexer la Cisjordanie ». « Je ne le permettrai pas. Cela n’arrivera pas », avait-il dit devant la presse au Bureau Ovale.

Lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahu, le chef de la diplomatie émiratie, Abdallah ben Zayed, a également souligné « l'urgence de mettre fin à la guerre de Gaza », a rapporté samedi l'agence de presse officielle émirienne WAM. Il s'agissait de la première rencontre de M. Netanyahou avec un haut responsable arabe depuis l'attaque israélienne du 9 septembre contre les dirigeants du Hamas au Qatar, que les Émirats arabes unis ont condamnée et contestée en convoquant l'ambassadeur adjoint d'Israël à Abou Dhabi.

Le Premier ministre israélien et son gouvernement ont exprimé à de nombreuses reprises leur volonté d'annexer entièrement la Cisjordanie, déjà largement occupée par l'armée israélienne, ou encore de recoloniser la bande de Gaza. Cette menace a été encore plus insistante à l'aune de la reconnaissance par plusieurs pays occidentaux, dont la France et la Royaume-Uni, de l'État palestinien cette semaine à l'ONU.

Plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, ont fait savoir qu'une annexion des territoires palestiniens constituait une « ligne rouge » qui pourrait entraîner un retrait des accords d'Abraham, sous la houlette du président américain Donald Trump, normalisant les relations entre Israël et les États arabes de la région.