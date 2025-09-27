Plus de 90 Palestiniens tués ce samedi par les attaques israéliennes incessantes contre Gaza

Au moins 91 Palestiniens ont été tués depuis ce samedi matin sous le feu des attaques incessantes de l’armée israélienne menées tout au long de la journée à travers la bande de Gaza, ont indiqué des sources médicales à Al Jazeera, soit l'une des journées les plus meurtrières depuis le début de l'assaut terrestre lancé contre Gaza-ville.

Ainsi, au moins 48 personnes ont été tuées dans la plus grande aire urbaine de l'enclave assiégée, également soumise à des frappes aériennes et des tirs d'artillerie incessants. Parmi les dernières victimes enregistrées par les services de secours, figurent notamment huit personnes, dont quatre enfants, tués dans une frappe d’un drone israélien ayant ciblé une maison dans le quartier d'al-Daraj. Par ailleurs, une frappe de drone a fait sept 12 morts dans la localité de Nousseirat, dans le centre de l'enclave, selon une source au sein de l'hôpital al-Awda.

Au moins dix autres Palestiniens ont été tués lors de distributions d'aide humanitaire organisées par la GHF, soutenue par Israël et les États-Unis, dans le centre et dans le sud du territoire, où des frappes meurtrières ont également été recensées à Khan Younès, où au moins trois personnes ont été tuées, toujours selon Al Jazeera.

Selon le dernier bilan officiel publié samedi après-midi par le ministère de la Santé de Gaza, au moins 65 926 Palestiniens ont été tués depuis le début de l’offensive israélienne contre la bande de Gaza en octobre 2023, auxquels s’ajoutent 167 783 blessés et des milliers de disparus dont les corps demeurent introuvables sous les décombres.

Le ministère a par ailleurs indiqué en début d'après-midi avoir enregistré 77 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, ainsi que 265 blessés.