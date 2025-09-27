Berry saluant la mémoire de Nasrallah : « Tu as remporté la victoire et le martyre »

À l’occasion de la commémoration de l’assassinat par Israël de l'ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, le président du mouvement chiite Amal et président du Parlement, Nabih Berry, lui a rendu un vibrant hommage dans un message publié samedi.

« Mon compagnon de route, tu disais toujours qu’il fallait faire face au mal même si cela devait nous mener vers le martyre, parce que c’est ce qui fait tomber tous les masques (...) Par ton ultime sacrifice, tu as remporté la victoire et le martyre », a-t-il écrit.

À Nasrallah et à tous les 'martyrs', M. Berry a dit : « Vous resterez à nos côtés jusqu’à la fin, pour préserver le Liban et rejeter la discorde tout en protégeant la dignité humaine et la paix civile, nécessaires contre ce mal absolu qu’est Israël ».

Hassan Nasrallah a été tué par l’armée israélienne par des frappes massives sur la banlieue-sud de Beyrouth, le 27 septembre 2024, en pleine guerre entre le parti pro-iranien et Israël. Plusieurs hauts cadres sont morts avec lui. Son successeur potentiel Hachem Safieddine a subi le même sort quelques jours plus tard.