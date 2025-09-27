Survol de drones au-dessus de la plus grande base militaire du Danemark

Des drones non identifiés ont été observés au-dessus de la plus grande base militaire du Danemark vendredi soir, a annoncé samedi la police, après plusieurs survols d'aéroports survenus cette semaine dans le pays nordique.

« Je peux confirmer que nous avons eu un incident vers 20h15 (18h15 GMT) qui a duré plusieurs heures. Un ou deux drones ont été observés à l'extérieur et au-dessus de la base aérienne » de Karup, a déclaré l'officier de police Simon Skelsjaer à l'AFP. « Nous ne les avons pas abattus », a-t-il ajouté, précisant que la police ne pouvait émettre de commentaire sur l'origine de ces drones. La police coopère avec l'armée dans le cadre de son enquête, a-t-il encore indiqué. La base de Karup partage ses pistes avec l'aéroport de Midtjylland, qui a été brièvement fermé, mais aucun vol n'a été affecté car aucun vol commercial n'était prévu, a dit M. Skelsjaer.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, avait affirmé jeudi que le Danemark avait été victime d'attaques hybrides » ces derniers jours, faisant référence à une forme de guerre non conventionnelle.

Ces incidents interviennent une semaine après l'annonce par le Danemark de l'acquisition, pour la première fois, d'armes de précision à longue portée pour pouvoir frapper des cibles lointaines, jugeant que la Russie représenterait une menace « pendant des années ».