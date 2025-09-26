Le discours de Netanyahu à l'ONU « truffé de mensonges », selon un responsable de l'Autorité palestinienne
le 26 septembre 2025 à 20h40
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. AFP
Un responsable de l'Autorité palestinienne a vivement critiqué vendredi le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'ONU, le jugeant « truffé de mensonges et de falsifications ».
« C'était le discours d'un homme vaincu, d'un dirigeant désespéré qui a de nouveau tenté de rallier un Occident qui prend de plus en plus ses distances avec un Etat génocidaire, en utilisant la peur comme seul argument', a déclaré à l’AFP Adel Atieh, directeur du département des affaires européennes au ministère palestinien des Affaires étrangères.
« Ce discours n'a montré ni vision ni perspective: il a seulement reflété un isolement croissant, une fuite en avant et l'angoisse d’une puissance qui sait qu’elle est du mauvais côté de l’histoire », a-t-il ajouté.
