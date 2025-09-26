Le Hamas voit dans « le boycott » du discours de Netanyahu par des délégués de l'ONU un signe de « l'isolement » d'Israël

Le mouvement palestinien Hamas a estimé que le départ en masse de délégations, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu montait vendredi à la tribune des Nations unies, constituait un signe de « l’isolement d’Israël » en raison de la guerre à Gaza.

« Le boycott du discours de Netanyahu illustre l'isolement d'Israël et les conséquences de sa guerre d'extermination » dans la bande de Gaza, a jugé un porte-parole du Hamas, Taher al-Nounou, dans un communiqué.

Le discours du Premier ministre israélien a été entamé sous des applaudissements de ses partisans invités dans la salle et sous les huées de délégués qui ont quitté l'enceinte de l'Assemblée générale de l'ONU.

Pour Izzat al-Risheq, un membre du bureau politique du Hamas, M. Netanyahu s'est retrouvé « avec rien d'autre qu'une chorale de pom-pom girls qui n'étaient entrées dans la salle de l'ONU que pour applaudir en faveur du génocide ».

Dans son communiqué, le mouvement palestinien accuse en outre M. Netanyahu de répéter « des mensonges et de nier de manière flagrante le génocide, les déplacements forcés et la famine systématique commis par lui » et l'armée israélienne à Gaza.

« S'il se souciait vraiment de ses captifs, il mettrait fin aux bombardements brutaux, aux massacres et à la destruction de Gaza, mais au lieu de cela, il ment et continue de mettre leur vie en danger », ajoute le communiqué.

Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, 47 sont toujours retenues dans ce territoire, dont 25 considérées comme mortes par l'armée israélienne. Le Hamas détient également la dépouille d'un soldat israélien tué lors d'une précédente guerre de Gaza, en 2014.

Dans un discours au ton offensif à la tribune de l'ONU, le Premier ministre israélien a rejeté vendredi les accusations de « génocide » à Gaza, assurant nourrir la population du territoire palestinien et accusant de nombreux pays d'avoir « cédé » au Hamas.

« Le Hamas utilise les civils comme boucliers humains et comme accessoire pour leur guerre de propagande dégoûtante contre Israël, propagande que les médias européens avalent tout cru », a-t-il ajouté, dénonçant également le fait que de nombreux pays ont « cédé » au Hamas en reconnaissant l'Etat de Palestine.



