Trump rappelle Netanyahu à l’ordre sur la Cisjordanie

Les mots ont surpris par leur fermeté. Donald Trump s’est opposé jeudi à une annexion de la Cisjordanie, affirmant qu’il ne « permettrait pas » à Israël de concrétiser un tel projet. « Cela n’arrivera pas (...). Cela suffit comme ça. Il est temps d'arrêter maintenant », a-t-il insisté à la veille du discours tenu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la tribune des Nations unies, à New York, le président américain ayant précisé qu’il discuterait de la question lors de leur rencontre, prévue lundi.Les menaces qui planent sur le territoire occupé ont atteint ces derniers jours un niveau inédit, alors que Benjamin Netanyahu a récemment affirmé que son gouvernement comptait étendre la colonisation en Cisjordanie en représailles aux reconnaissances d’un État palestinien par plusieurs...

