Berry convoque le Parlement pour une séance plénière lundi

Le président du Parlement libanais Nabih Berry a convoqué les députés à une séance plénière le lundi 29 septembre à 11 heures. A l'ordre du jour de cette séance, notamment l'ouverture d'une ligne de crédit dans le budget 2025 pour financer les salaires des retraités du secteur public, ainsi qu'un projet de loi concernant un accord entre le Liban et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) afin de mettre en œuvre le Projet d'assistance d'urgence au Liban (LEAP).

Plusieurs projets et propositions de loi, liés notamment aux réformes exigées par les pays donateurs, telles que l’évasion fiscale et le réexamen de la loi sur le partenariat entre les secteurs public et privé (adoptée en 2017) devraient également être débattus. Conformément aux vœux de Nabih Berry, le Parlement n'abordera pas au cours de cette séance l’amendement de la loi électorale afin de consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole.