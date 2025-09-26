Aoun termine sa visite à New York par une rencontre avec le commandant du Centcom

Le président libanais Joseph Aoun, et la Première dame Neemat Aoun ont conclu vendredi leur visite à New York, où ils ont participé à l’Assemblée générale des Nations unies.

A son dernier jour à New York, le chef de l’État s'est entretenu avec le commandant du Centcom, l’amiral Brad Cooper, et a examiné avec lui la situation régionale. La réunion a souligné « la nécessité de soutenir l’armée libanaise afin qu’elle puisse accomplir sa mission et étendre l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national, jusqu’aux frontières reconnues internationalement », rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Le monopole de l’État sur les armes fait partie d’une décision gouvernementale datant d’août 2025, et devrait passer par le désarmement des milices, une décision qui alimente encore la controverse sur la scène libanaise.

La discussion a également porté sur les attaques israéliennes continues sur le territoire libanais, ainsi que sur le travail du comité chargé de surveiller le cessez-le-feu au Liban-Sud, conformément à l’accord signé en novembre 2024 qui a mis fin au conflit entre le Hezbollah et Israël. Malgré cet accord, l’armée israélienne a maintenu sa présence en cinq points le long de la frontière.

De son côté, l’amiral Cooper a réaffirmé « le soutien à l’armée libanaise conformément au programme élaboré à cette fin ».

Par ailleurs et toujours en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues, notamment ceux de Malte, d’Autriche, d’Ukraine, du Canada et des Émirats arabes unis.

Au cours de la réunion ministérielle de soutien à l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), M. Raggi a exprimé « la profonde inquiétude du Liban face à la campagne menée depuis plus de deux ans contre l’agence, qui vise à saper les droits de millions de réfugiés palestiniens dépendant de ses services ». Il s'est déclaré solidaire de l’Unrwa et de son personnel, appelant à un soutien financier durable pour garantir la continuité de ses missions.

Le ministre a par ailleurs publié une déclaration conjointe avec le ministre des Affaires étrangères de Macédoine du Nord, Timcho Mucunski, établissant des relations diplomatiques entre le Liban et ce pays. M. Raggi a enfin eut des entretiens avec le sous-secrétaire général de l’ONU aux Affaires humanitaires Tom Fletcher, en vue d'examiner l’aide apportée aux déplacés syriens au Liban et la possibilité de l’étendre à la Syrie afin de faciliter leur retour.