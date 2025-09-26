Légère baisse des prix de l’essence au Liban après un mois de hausse

En hausse modérée mais constante depuis le 22 août (environ 0,5 dollar pour 20 litres), les prix de l’essence au Liban ont enregistré une légère baisse vendredi, selon la dernière grille des tarifs publiée par le ministère de l’Énergie et de l’Eau. Le diesel, également fixé sur les cours du brut, a également diminué de façon encore plus marginale. Ces fluctuations reflètent celles des cours du brut avec un certain décalage, vu que le ministère utilise un indice (le S&P Platt) qui se base sur une moyenne différée de ces prix pour fixer ceux applicables au Liban. Le prix de la bonbonne de gaz, qui évolue à son propre rythme, est resté inchangé. Voici les nouveaux tarifs : – 20 litres d’essence à 95 octane : 1.490.000 livres libanaises (-5.000 LL) – 20 litres d’essence à 98 octane : 1.530.000 LL (-4.000 LL) – 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.374.000 LL (-1.000 LL) – Bonbonne de gaz domestique : 1.068.000 LL (inchangé) – Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 705,98 dollars (-0,31 dollar). Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

