Fair Market : les saveurs et savoir-faire du Liban s’invitent à la Banque BEMO

En présence d’Hervé Magro, ambassadeur de France au Liban, et de nombreuses personnalités, le Fair Market a ouvert ses portes le 20 septembre au siège social de la Banque BEMO, à Achrafieh. Ce rendez-vous inédit a rassemblé producteurs ruraux et visiteurs urbains.

Organisé par Fair Trade Lebanon dans le cadre du projet Aradina, financé par l’Agence française de développement, le Fair Market a pour ambition de promouvoir des produits libanais authentiques tout en valorisant l’environnement et le commerce équitable.

Dans son allocution, le Dr Riad Obegi, président de la Banque BEMO, a rappelé que « le commerce équitable est une cause juste. J’invite chacun à mettre à disposition ce qu’il peut, comme nous l’avons fait en ouvrant notre espace, pour soutenir de telles causes. Dans l’optique d’ouvrir nos lieux à des actions porteuses de sens et d’encourager d’autres entreprises à faire de même, la Banque BEMO affirme sa conviction que l’éthique est la seule voie qui peut sauver le Liban ».

Pour sa part, l’ambassadeur Magro a souligné : « En améliorant l’accès au marché et en valorisant les savoir-faire locaux, ce marché contribue directement au développement agricole et rural du Liban, une priorité partagée par la France et ses partenaires. »

De son côté, Samir Abdel Malak, président de Fair Trade Lebanon, a déclaré que « ce marché illustre parfaitement notre mission : donner une place centrale aux communautés rurales et leur offrir la visibilité qu’elles méritent. En rapprochant producteurs et consommateurs, nous ne faisons pas que dynamiser l’économie, nous redonnons dignité et force aux territoires ».

Le Fair Market se poursuivra jusqu’au 25 octobre chaque samedi de 9h à 18h à la Banque BEMO Achrafieh.