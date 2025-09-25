Israël: un comité valide la nomination à la tête du Shin Bet du candidat de Netanyahu (bureau du Premier ministre) 

La nomination du général David Zini, proposée par Benjamin Netanyahu, à la tête du Shin Bet (service de sécurité intérieure)a été validée jeudi soir par le comité chargé des nominations des hauts fonctionnaires, a annoncé le bureau du Premier ministre israélien.

La décision de M. Netanyahu en mai de nommer le général Zini à ce poste avait été jugée "illégale" dans un premier temps par la procureure de l'Etat, mais la commission en a jugé autrement et validé la nomination annoncée par le gouvernement.

mib/cab

