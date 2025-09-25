Menu
Dernières Infos

Frappes israéliennes sur Sanaa: un centre de détention touché, selon un média houthi 


AFP / le 25 septembre 2025 à 19h59

Les frappes israéliennes menées jeudi contre Sanaa ont touché un centre de détention abritant des prisonniers, a affirmé la chaîne de télévision al-Masirah des rebelles houthis, qui contrôlent la capitale yéménite. 

Selon "une source au sein des services de sécurité et de renseignement, l'agression israélienne sur Sanaa a visé l'un des établissements pénitentiaires (...) qui abrite un certain nombre de prisonniers et de détenus", a affirmé la chaîne de télévision, après que les autorités houthies ont fait état d'un premier bilan de deux morts et 48 blessés dans le raid israélien. 

bur-aya-cab/cm

© Agence France-Presse

bur-aya-cab/cm

© Agence France-Presse

