Yémen: frappes israéliennes sur Sanaa

Israël a mené jeudi des frappes sur Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée par les houthis, ont annoncé un média de ces rebelles ainsi que le ministre israélien de la Défense.

Un collaborateur de l'AFP sur place a indiqué avoir entendu des explosions dans la ville.

« Une agression israélienne a visé la capitale Sanaa », selon la chaîne télévisée des rebelles, Al-Massirah. L'attaque est survenue alors qu'Al-Massirah venait d'annoncer le début de la diffusion d'un discours du chef des rebelles soutenus par l'Iran, Abdelmalek al-Houthi.

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz a dans la foulée revendiqué cette attaque sur X. « Nous venons d'asséner un coup puissant à de nombreuses cibles terroristes de l'organisation terroriste houthie à Sanaa », a écrit Israël Katz sur X. L'armée israélienne « a frappé plusieurs camps militaires, dont un camp de l'état-major houthi, éliminé des dizaines d'opérateurs terroristes houthis, et détruit des stocks de drones et d'armements », a-t-il ajouté.

Cette attaque intervient au lendemain d'une attaque revendiquée par les rebelles yéménites, menée à l'aide d'un drone, qui a fait 22 blessés dans le sud d'Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait menacé de riposter sévèrement après cette attaque sur la cité balnéaire israélienne d'Eilat, sur la mer Rouge.

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, les houthis ont multiplié les tirs de missiles et de drones en direction d'Israël ainsi que les attaques visant des navires marchands au large du Yémen, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.

En riposte, Israël a mené plusieurs séries de frappes meurtrières au Yémen, visant des ports, des centrales électriques et l'aéroport international de Sanaa.

En août, des frappes israéliennes près de Sanaa ont tué le Premier ministre des Houthis, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, ainsi que neuf ministres et deux responsables du gouvernement des rebelles.

Plus tôt ce mois-ci, des frappes israéliennes ont fait 46 morts selon les Houthis, parmi lesquels figuraient des journalistes.