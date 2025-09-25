Le Hezbollah salue la « reconnaissance tardive » de l’État de Palestine par plusieurs pays

Le Hezbollah a salué jeudi la décision récente prise par plusieurs pays de reconnaître l’État de Palestine, qualifiant cet acte de « reconnaissance attendue de longue date mais significative, qui affirme que la cause palestinienne demeure vivante et ne pourra être effacée, malgré des décennies de conflit et de négligence internationale ».

« Il est vrai que cette nouvelle vague de reconnaissances n’aura aucun effet direct ou concret sur les conditions endurées par le peuple palestinien, que ce soit dans les territoires occupés ou dans la diaspora — en particulier face à la campagne organisée de génocide que subit Gaza depuis près de deux ans », a indiqué le Hezbollah dans un communiqué. « Nous appelons à une action visant à mettre un terme aux politiques de famine et de siège, et à s’opposer au projet de déplacement poursuivi par le gouvernement sioniste à l’encontre de plus de deux millions de personnes vivant dans les pires conditions humanitaires à Gaza », a insisté le parti.

La France, le Luxembourg, Malte, Monaco, Andorre et la Belgique ont officiellement reconnu l’État palestinien lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) en septembre. Ils rejoignent le Canada, l’Australie et le Portugal, ainsi que le Royaume-Uni, qui a annoncé sa reconnaissance dimanche, au moment où Israël poursuit l’expansion des colonies en Cisjordanie occupée et intensifie sa guerre à Gaza.

L’État de Palestine est désormais reconnu comme nation souveraine par 157 des 193 États membres de l’ONU, soit 81 % de la communauté internationale. Les États-Unis refusent toujours de le reconnaître.