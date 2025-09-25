L'Ukraine rétablit ses relations diplomatiques avec la Syrie

L’Ukraine et la Syrie ont officiellement rétabli leurs relations diplomatiques mercredi, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que les dirigeants des deux pays se sont rencontrés en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

L’Ukraine avait rompu ses relations avec la Syrie en juin 2022, après la reconnaissance par le gouvernement du dirigeant syrien déchu Bachar el-Assad de l’annexion par la Russie de vastes territoires ukrainiens, à la suite de l’invasion du pays, lancée quatre mois plus tôt. L’Ukraine s’efforce de renouer le dialogue avec les autorités syriennes depuis la chute d’Assad en décembre 2024. Ce dernier, allié de longue date de Moscou, avait permis à la Russie d’établir une présence militaire en territoire syrien.

« Nous sommes satisfaits de cette étape importante et prêts à soutenir le peuple syrien sur la voie de la stabilité », a écrit M. Zelensky sur son compte Telegram. Le président ukrainien avait dépêché son ministre des Affaires étrangères à Damas en décembre dernier afin de tenir des discussions avec les nouvelles autorités syriennes, les enjoignant à supprimer toute présence russe sur leur territoire et leur promettant l’envoi d’une aide alimentaire.

Le nouveau régime syrien s’est dit désireux de tisser des liens étroits avec Kiev. La Russie, qui a offert l’asile à Bachar el-Assad, a elle-même entrepris des démarches visibles pour développer ses relations avec le nouveau gouvernement syrien, envoyant plus tôt ce mois-ci une importante délégation menée par un haut responsable de l’énergie.

Mercredi, Volodymyr Zelensky avait déclaré dans son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU que la Syrie méritait un soutien international renforcé.





Cet article est la traduction d'une dépêche publiée en anglais par l'agence Reuters.