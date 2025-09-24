Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Syrie

Chareh promet de poursuivre tous ceux « impliqués dans le bain de sang »

AFP / le 24 septembre 2025 à 22h16

Le président syrien Ahmed el-Chareh se dirige vers le pupitre pour s’adresser à l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), lors de sa 80e session annuelle, au siège de l’ONU à New York, le 24 septembre 2025. Photo AFP/ Spencer Platt.

Le nouveau président syrien Ahmad el-Chareh a assuré mercredi à la tribune de l'ONU qu'il traduirait en justice toutes les personnes « impliquées dans le bain de sang » que subit encore son pays.

« Nous avons formé des commissions pour établir les faits et accordé l'accès aux missions d'enquête des Nations Unies », a-t-il encore dit au sujet des massacres interconfessionnels, promettant « d'éradiquer le sectarisme » dans le pays.



Le nouveau président syrien Ahmad el-Chareh a assuré mercredi à la tribune de l'ONU qu'il traduirait en justice toutes les personnes « impliquées dans le bain de sang » que subit encore son pays.

« Nous avons formé des commissions pour établir les faits et accordé l'accès aux missions d'enquête des Nations Unies », a-t-il encore dit au sujet des massacres interconfessionnels, promettant « d'éradiquer le sectarisme » dans le pays.



Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés