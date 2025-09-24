Chareh promet de poursuivre tous ceux « impliqués dans le bain de sang »

Le nouveau président syrien Ahmad el-Chareh a assuré mercredi à la tribune de l'ONU qu'il traduirait en justice toutes les personnes « impliquées dans le bain de sang » que subit encore son pays.

« Nous avons formé des commissions pour établir les faits et accordé l'accès aux missions d'enquête des Nations Unies », a-t-il encore dit au sujet des massacres interconfessionnels, promettant « d'éradiquer le sectarisme » dans le pays.



