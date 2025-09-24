Il « ne reste plus que quelques heures » pour un accord, dit Macron au président iranien

Emmanuel Macron a affirmé mercredi au président iranien Massoud Pezeshkian, qu'il a rencontré à l'ONU, qu'un accord sur le nucléaire iranien restait « possible » pour éviter le rétablissement des sanctions internationales contre Téhéran mais qu’ « il ne restait plus que quelques heures ».

« Il revient à l'Iran de répondre aux conditions légitimes que nous avons posées », a dit le président français sur X après cet entretien à New York.

Il a énuméré les « exigences » sur lesquelles les Européens ne sauraient « transiger » : « plein accès des inspecteurs de l'AIEA en Iran », « transparence sur les stocks de matière enrichie », « reprise immédiate des négociations ».

« Notre position est claire : l’Iran ne doit jamais obtenir l’arme nucléaire », a encore insisté Emmanuel Macron, rappelant que "devant le non-respect" par Téhéran « de ses obligations sur le nucléaire », la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni avaient activé une procédure au Conseil de sécurité de l'ONU « permettant de réimposer des sanctions ».

Des discussions de la dernière chance sont en cours en marge de l'Assemblée générale des Nations unies pour tenter de parvenir à un accord sur le contrôle du programme nucléaire iranien et éviter le rétablissement samedi à 00H00 GMT des sanctions onusiennes.

Avant de rencontrer son homologue iranien, Emmanuel Macron avait dit mercredi matin dans un entretien à la chaîne France 24 et à Radio France internationale qu'il fallait un « dernier geste » de l'Iran pour qu'il échappe au retour de ces sanctions.

À la tribune de l'ONU, Massoud Pezeshkian a lui assuré mercredi que son pays ne voulait pas se doter de l'arme nucléaire, rejetant les accusations des Occidentaux.