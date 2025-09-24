Devant l'ONU, le nouveau président syrien appelle à la fin des attaques d'Israël

Le président syrien, Ahmad el-Chareh, a appelé mercredi à la tribune de l'ONU à la fin des attaques israéliennes sur son territoire, qui menacent d'entraîner « de nouvelles crises et luttes dans notre région ».

« Les politiques israéliennes contredisent la position internationale de soutien à la Syrie », a déclaré l'ancien chef jihadiste, arrivé au pouvoir après la chute en décembre 2024 de l'ex-président Bachar el-Assad.

« Pour y faire face, la Syrie demeure attachée au dialogue (...) et nous appelons la communauté internationale à se tenir à nos côtés face à ces agressions », a poursuivi Ahmad el-Chareh, premier dirigeant syrien à s'exprimer à la tribune de l'ONU depuis 1967.

« Des négociations avec la Syrie sont en cours. Leur conclusion dépend de la garantie des intérêts d’Israël, qui incluent, entre autres, la démilitarisation du sud-ouest de la Syrie ainsi que la préservation de la sûreté et de la sécurité des Druzes en Syrie », a réagi le cabinet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

La Syrie est la cible d'attaques et incursions répétées d'Israël, qui profite d'un moment de faiblesse de cet adversaire historique.

Les deux pays restent techniquement en état de guerre mais ont ouvert des négociations directes après le renversement de Bachar el-Assad, et des représentants des deux pays se sont rencontrés à plusieurs reprises.

Evoquant par ailleurs les tensions interconfessionnelles qui continuent de déchirer son pays, il a promis de « lutter contre le sectarisme » et de « traduire en justice tous ceux impliqués dans le bain de sang ».

« Nous avons formé des commissions pour établir les faits et accordé l'accès aux missions d'enquête des Nations Unies », a-t-il souligné.