« Un enfant est tué en moyenne chaque heure depuis presque deux ans », dénonce le chef humanitaire de l'ONU

Le responsable des affaires humanitaires de l'ONU Tom Fletcher a fait part mercredi de son sentiment d'impuissance face à « l’horreur » de la situation à Gaza, déplorant qu'aucun appel ne résonne « auprès de ceux qui pourraient mettre fin à cette atrocité du XXIᵉ siècle ».

Le haut responsable onusien s'exprimait à l'occasion d'une réunion consacrée à la situation des enfants palestiniens dans ce territoire assiégé par Israël, organisée par la Belgique et la Jordanie en marge de l'Assemblée générale de l’ONU.

« Nous nous rassemblons une fois encore pour partager notre témoignage et notre honte, pour tenter de trouver des mots qui traduisent l'horreur (...) pour répéter que quelque chose doit être fait et, je le crains, pour accepter que rien ne le sera », a-t-il dit.

À Gaza « un enfant est tué en moyenne chaque heure depuis presque deux ans », les plus « chanceux dorment dans des tentes », les écoles « sont devenues des lieux d’horreur, privant plus de 700.000 enfants de leur droit à l’éducation ».

« On nous répète sans cesse que c'est le prix qu'une population doit, d'une manière ou d’une autre, payer pour la guerre », a-t-il poursuivi. « Les juristes et les historiens débattront longuement de la manière de nommer cela et, malgré l'interdiction faite aux journalistes internationaux, ils auront à leur disposition une quantité immense de preuves pour envisager la justice », a continué Tom Fletcher.

D'ici là, « nos mots n'atteindront pas les enfants sous les décombres, ceux qui grattent les gravats à la recherche de nourriture, subissent des amputations sans anesthésie ». Pas plus qu'ils ne résonneront « auprès de ceux qui pourraient mettre fin à cette atrocité du XXI e siècle ».

« Je crains que nous ne nous rassemblions à nouveau pour égrener solennellement le nombre des morts, pour tenter de trouver de nouveaux mots afin d'exprimer l'horreur, pour appeler encore à l'action. Mais combien d’autres devront mourir, et quels autres ravages aurons-nous infligés à notre humanité commune », a-t-il conclu.

Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza, la guerre a coûté la vie à plus de 65.000 Palestiniens, en majorité des civils, en près de deux ans. Parmi eux figurent plus de 19.000 enfants, selon le sous-secrétaire général de l'Unicef, Ted Chaiban.