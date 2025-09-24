Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Israël

La cité balnéaire d'Eilat (sud) touchée par un drone tiré du Yémen, cinq blessés

AFP / le 24 septembre 2025 à 18h12

Capture d'écran d'une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrant le moment supposé où un drone houthi venu du Yémen a frappé la ville d’Eilat, dans le sud d’Israël, le 25 septembre 2025.

La cité balnéaire d'Eilat, sur la mer Rouge, à l'extrême sud d'Israël, a été touchée mercredi en fin d'après-midi par un drone tiré du Yémen, a annoncé l'armée israélienne, les secours faisant état de cinq blessés « par des éclats » dont deux grièvement.

Les sirènes d'alerte avaient retenti un peu plus tôt après la détection d'un aéronef en approche en provenance du Yémen, selon l'armée. « Des tentatives d'interception ont été effectuées » mais « un drone lancé du Yémen est tombé dans la zone d’Eilat », indique un communiqué militaire.

Plusieurs vidéo, dont l'AFP n'est pas en mesure immédiatement de confirmer l'authenticité, circulent sur les réseaux sociaux montrant un drone en approche dans le ciel au large de la côte d'Eilat avant une explosion derrière la ceinture d'hôtels du bord de mer.



La cité balnéaire d'Eilat, sur la mer Rouge, à l'extrême sud d'Israël, a été touchée mercredi en fin d'après-midi par un drone tiré du Yémen, a annoncé l'armée israélienne, les secours faisant état de cinq blessés « par des éclats » dont deux grièvement.Les sirènes d'alerte avaient retenti un peu plus tôt après la détection d'un aéronef en approche en provenance du Yémen, selon l'armée. « Des tentatives d'interception ont été effectuées » mais « un drone lancé du Yémen est tombé dans la zone d’Eilat », indique un communiqué militaire.Plusieurs vidéo, dont l'AFP n'est pas en mesure immédiatement de confirmer l'authenticité, circulent sur les réseaux sociaux montrant un drone en approche dans le ciel au large de la côte d'Eilat avant une explosion derrière la ceinture d'hôtels du...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés