La cité balnéaire d'Eilat (sud) touchée par un drone tiré du Yémen, cinq blessés

La cité balnéaire d'Eilat, sur la mer Rouge, à l'extrême sud d'Israël, a été touchée mercredi en fin d'après-midi par un drone tiré du Yémen, a annoncé l'armée israélienne, les secours faisant état de cinq blessés « par des éclats » dont deux grièvement.

Les sirènes d'alerte avaient retenti un peu plus tôt après la détection d'un aéronef en approche en provenance du Yémen, selon l'armée. « Des tentatives d'interception ont été effectuées » mais « un drone lancé du Yémen est tombé dans la zone d’Eilat », indique un communiqué militaire.

Plusieurs vidéo, dont l'AFP n'est pas en mesure immédiatement de confirmer l'authenticité, circulent sur les réseaux sociaux montrant un drone en approche dans le ciel au large de la côte d'Eilat avant une explosion derrière la ceinture d'hôtels du bord de mer.



