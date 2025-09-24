L'ONU demande que cessent les « attaques » sur la flottille et demande une enquête

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé mercredi que cessent les « attaques » sur la flottille en route pour la bande de Gaza, réclamant une enquête « indépendante ».

« Une enquête indépendante, impartiale et approfondie doit être menée sur les attaques et le harcèlement qui ont été signalés », a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat, Thameen Al-Kheetan, alors que les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé avoir été visés par des « explosions » et de « multiples drones » au large de la Grèce.

« Ces attaques doivent cesser et les responsables de ces violations doivent rendre des comptes », a-t-il ajouté.

Partie en début de mois de Barcelone, sur la côte nord-est de l'Espagne, la flottille avait déjà dit avoir fait l'objet de deux attaques de drones devant Tunis.

« Les attaques et les menaces contre ceux qui tentent d'apporter de l'aide et de soutenir les centaines de milliers de personnes à Gaza qui souffrent de la famine et de la faim défient l’entendement », a indiqué M. Al-Kheetan.

Parmi les membres de la flottille figurent des militants pro-palestiniens, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg.

Les navires de la flottille ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire et « briser le blocus israélien », après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.

Israël a affirmé lundi qu'il ne permettrait pas à la flottille d'atteindre Gaza en proie à la guerre, lui proposant d'accoster à Ashkelon, plus au nord de ce territoire.