Dernières Infos - Gaza

L'ONU demande que cessent les « attaques » sur la flottille et demande une enquête

AFP / le 24 septembre 2025 à 18h04

L’activiste climatique suédoise Greta Thunberg (à dr.) à bord d’un navire d’une flottille civile transportant des militants pro-palestiniens et de l’aide humanitaire, visant à briser le blocus israélien de la bande de Gaza, reste amarrée au port de Barcelone le 1ᵉʳ septembre 2025, après avoir été contrainte de rebrousser chemin en raison du mauvais temps. Photo AFP/ Lluís Gené.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé mercredi que cessent les « attaques » sur la flottille en route pour la bande de Gaza, réclamant une enquête « indépendante ».

« Une enquête indépendante, impartiale et approfondie doit être menée sur les attaques et le harcèlement qui ont été signalés », a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat, Thameen Al-Kheetan, alors que les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé avoir été visés par des « explosions » et de « multiples drones » au large de la Grèce.

« Ces attaques doivent cesser et les responsables de ces violations doivent rendre des comptes », a-t-il ajouté.

Partie en début de mois de Barcelone, sur la côte nord-est de l'Espagne, la flottille avait déjà dit avoir fait l'objet de deux attaques de drones devant Tunis.

« Les attaques et les menaces contre ceux qui tentent d'apporter de l'aide et de soutenir les centaines de milliers de personnes à Gaza qui souffrent de la famine et de la faim défient l’entendement », a indiqué M. Al-Kheetan.

Parmi les membres de la flottille figurent des militants pro-palestiniens, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg.

Les navires de la flottille ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire et « briser le blocus israélien », après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.

Israël a affirmé lundi qu'il ne permettrait pas à la flottille d'atteindre Gaza en proie à la guerre, lui proposant d'accoster à Ashkelon, plus au nord de ce territoire.


