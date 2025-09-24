Menu
Dernières Infos - Nucléaire iranien

Le président iranien assure à l'ONU que son pays ne veut pas l'arme nucléaire

AFP / le 24 septembre 2025 à 17h57

Le président iranien Masoud Pezeshkian s’exprime devant l’Assemblée générale des Nations unies lors de la 80ᵉ session annuelle, à New York, le 24 septembre 2025. Photo AFP/ Spencer Platt.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré mercredi à la tribune de l'ONU que son pays ne veut pas se doter de l'arme nucléaire, rejetant les accusations des Occidentaux.

« Je déclare ici, une fois encore, devant cette Assemblée, que l'Iran n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires », a-t-il martelé lors du sommet annuel des Nations unies à New York.



Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré mercredi à la tribune de l'ONU que son pays ne veut pas se doter de l'arme nucléaire, rejetant les accusations des Occidentaux.


« Je déclare ici, une fois encore, devant cette Assemblée, que l'Iran n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires », a-t-il martelé lors du sommet annuel des Nations unies à New York.



