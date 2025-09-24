Le président iranien assure à l'ONU que son pays ne veut pas l'arme nucléaire

Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré mercredi à la tribune de l'ONU que son pays ne veut pas se doter de l'arme nucléaire, rejetant les accusations des Occidentaux.

« Je déclare ici, une fois encore, devant cette Assemblée, que l'Iran n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires », a-t-il martelé lors du sommet annuel des Nations unies à New York.



