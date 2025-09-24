Mohammad Raad reçoit l'ambassadeur d'Irak au Liban

Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad, a reçu mercredi l'ambassadeur d'Irak au Liban, Mohammad Rida Husseini, rapporte l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Les deux hommes ont discuté de la situation au Liban et dans la région, soulignant « l’importance de renforcer les relations libano-irakiennes dans l’intérêt des deux peuples et des deux pays », selon l'Ani.

Nouvellement nommé à son poste, M. Husseini s'était entretenu le 31 juillet avec le chef de l'Église maronite Béchara Raï. Le diplomate avait alors souligné « la profondeur des relations historiques entre les deux pays », affirmant qu’il se tenait « à égale distance de toutes les parties libanaises ». Il avait également affiché « la disposition permanente de l’Irak à soutenir le Liban, notamment sur le plan économique ».

Beyrouth et Bagdad coopèrent à plusieurs niveaux, notamment dans le secteur de l’énergie, à travers un accord de troc avec paiement différé mis en place lors des premières années de la crise économique qui a éclaté au Liban en 2019. Dans ce cadre, Électricité du Liban (EDL) s’approvisionne en carburant irakien.

Pendant la guerre entre Israël et le Hezbollah, en 2023/2024, de nombreux Libanais résidant dans les zones les plus exposées aux bombardements israéliens s'étaient réfugiés en Irak. Les réfugiés s'étaient notamment installés dans les villes saintes chiites de Najaf et de Kerbala, où les autorités religieuses avaient réquisitionné les hôtels généralement réservés aux pèlerins.