Raï s'entretient avec le nouvel ambassadeur irakien

Le chef de l'Église maronite Béchara Raï s'est entretenu jeudi à Dimane avec le nouvel ambassadeur irakien au Liban, Mohammad Rida Husseini, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Dans une déclaration, le diplomate a souligné « la profondeur des relations historiques entre les deux pays », affirmant qu’il se tenait « à égale distance de toutes les parties libanaises ». Il a également affiché « la disposition permanente de l’Irak à soutenir le Liban, notamment sur le plan économique ». De son côté, le patriarche Raï a souhaité au diplomate le succès dans ses nouvelles fonctions et espéré « le renforcement des liens de fraternité entre les peuples libanais et irakien ». Beyrouth et Bagdad coopèrent à plusieurs niveaux, notamment dans le secteur de l’énergie, à travers un accord de troc avec paiement différé mis en place lors des premières années de la crise économique qui a éclaté au Liban en 2019. Dans ce cadre, Électricité du Liban (EDL) s’approvisionne en carburant irakien. Pendant la guerre entre Israël et le Hezbollah, en 2023/2024, de nombreux Libanais résidant dans les zones les plus exposées aux bombardements israéliens se sont réfugiés en Irak. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le chef de l'Église maronite Béchara Raï s'est entretenu jeudi à Dimane avec le nouvel ambassadeur irakien au Liban, Mohammad Rida Husseini, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).Dans une déclaration, le diplomate a souligné « la profondeur des relations historiques entre les deux pays », affirmant qu’il se tenait « à égale distance de toutes les parties libanaises ». Il a également affiché « la disposition permanente de l’Irak à soutenir le Liban, notamment sur le plan économique ».De son côté, le patriarche Raï a souhaité au diplomate le succès dans ses nouvelles fonctions et espéré « le renforcement des liens de fraternité entre les peuples libanais et irakien ».Beyrouth et Bagdad coopèrent à plusieurs niveaux, notamment dans le secteur de l’énergie, à travers...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte