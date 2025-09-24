Un couple britannique détenu en Iran doit comparaître samedi devant un tribunal

Craig et Lindsay Foreman, deux Britanniques détenus en Iran depuis janvier et accusés d'espionnage, doivent comparaître une nouvelle fois samedi devant un tribunal, a indiqué leur famille mercredi, en réitérant ses appels à l'aide au gouvernement britannique.

Le couple effectuait un tour du monde à moto lorsqu'il a été arrêté en janvier à Kerman, dans le centre de l'Iran. Les autorités iraniennes accusent Craig et Lindsay Foreman, tous deux 52 ans, d'être entrés dans le pays en prétendant être des touristes pour en réalité recueillir des informations au bénéfice de services de renseignements étrangers.

Des accusations réfutées par leurs proches. « Nous sommes dans l'ignorance la plus totale », s'est indigné mercredi Joe Bennett, fils aîné de Lindsay, cité dans un communiqué. « Nous savons qu'un avocat commis d'office leur a été désigné et qu'il parle un peu anglais, mais au-delà de cela, nous sommes dans l'incertitude. On nous dit qu'ils comparaîtront à nouveau devant le tribunal ce samedi, mais nous n'avons toujours aucune information claire sur la suite des événements », a-t-il ajouté.

Le couple avait déjà été présenté fin août devant un tribunal de Téhéran. « Nos parents sont innocents, ils endurent des conditions horribles et subissent des violations répétées de leurs droits humains », a affirmé Joe Bennett.

Il appelle le gouvernement britannique « à agir », notamment pour avoir des représentants au tribunal lors de cette future audience. Mais aussi pour s'assurer que le couple reçoive une surveillance médicale et puisse avoir des contacts avec leur famille.

Ils ont uniquement pu échanger début août avec eux par téléphone, pour la première fois depuis leur arrestation.

La semaine dernière, leurs proches ont rencontré l'ambassadeur du Royaume-Uni en Iran qui a confirmé que le couple subissait « des conditions de détention extrêmement difficiles », selon leur communiqué.

Craig et Lindsay Foreman sont détenus dans des prisons séparées à Téhéran et dans les environs.

La mère de famille se trouve à la prison pour femmes de Qarchak, dont les conditions de détention sont régulièrement dénoncées par des organisations de défense des droits humains. Craig est lui détenu à la prison d'Evin.

« Tous les deux sont privés de produits de première nécessité, malgré les tentatives répétées de leur faire parvenir des colis », affirment leurs proches.

Contacté par l'AFP, le Foreign Office n'avait pas réagi dans l'immédiat.