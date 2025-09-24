Les diplomates iraniens privés d'achats dans les magasins de gros américains

Les diplomates iraniens venus à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies ne pourront pas faire des achats dans les magasins de gros américains, selon un décret paru mardi dans le Journal officiel des Etats-Unis.

Le décret publié dans le Federal Register indique que les diplomates ne pourront effectuer aucun achat dans les chaines de magasins en gros tels que Costco, Sam's Club ou BJ's Wholesale Club, tout en précisant que la liste des magasins qui leur sont interdits n'est pas exhaustive. C'est « un acte inhabituel de pression sur les diplomates », a commenté le Washington Post.

Le décret indique également que les diplomates iraniens doivent obtenir la permission du Bureau des missions étrangères du Département d'Etat s'ils souhaitent acheter des biens de luxe pendant leur séjour aux États-Unis.

« Nous ne permettrons pas au régime iranien de permettre à ses élites religieuses de faire des emplettes aux États-Unis, alors qu'ils forcent leur propre peuple en Iran à endurer la pauvreté et de graves pénuries de besoins fondamentaux », a affirmé le porte-parole adjoint du Département d'État, Tommy Pigott, sur son compte X. Le Federal Register défini les biens de luxe comme d'une valeur supérieure à 1.000 dollars. Les véhicules d'une valeur supérieure à 60.000 dollars ont également été classés comme achats de luxe.

En tant qu'hôte de l'ONU, les États-Unis permettent à plusieurs pays avec lesquels ils n'ont pas de relations diplomatiques de maintenir des missions et de voyager à New York. Cependant, ces nations, ainsi que certaines autres, font face à des restrictions sur leurs déplacements aux États-Unis. Ainsi, les diplomates du Bélarus, de Chine, de Cuba, d'Érythrée, d'Iran, de Corée du Nord, de Russie, de Syrie et du Venezuela sont tous tenus d'informer le Département d'État s'ils voyagent à plus de 25 miles (40 km) du centre de New York ou à 25 miles de la Maison Blanche s'ils ont une représentation à Washington.