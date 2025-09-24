Un combattant du Hezbollah succombe à ses blessures après une frappe israélienne sur Tebnine

Un homme identifié par le Hezbollah comme l'un de ses combattants, Ali Hussein Kaddouh, blessé dans une frappe israélienne sur Tebnine, dans le caza de Bint Jbeil le 19 septembre, a succombé à ses blessures, selon les informations de notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Ses funérailles devaient avoir lieu mercredi après-midi dans son village.

La semaine dernière, l'armée israélienne avait bombardé une voiture à l'entrée de l'hôpital de cette localité, faisant alors un mort et onze blessés.

Malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu fin novembre qui a mis fin à la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël, l'armée israélienne continue d'occuper plusieurs points au Liban-Sud et y mène, ainsi que dans la Békaa, des frappes quasi-quotidiennes. Depuis le début du cessez-le-feu au Liban, plus de 300 personnes ont été tuées par des frappes de l'État hébreu, selon notre décompte à partir de données du ministère de la Santé et de l'ONU. L'armée israélienne dit viser des combattants et infrastructures du Hezbollah, alors que l'armée libanaise démantèle l'arsenal du parti-milice le long de la frontière, au sud du Litani. La troupe doit désarmer le Hezbollah d'abord dans cette zone, avant de s'y atteler dans d'autres régions du Liban, conformément au plan qu'elle a présenté en ce sens au gouvernement début septembre. Tôt dans la journée de mercredi, le Premier ministre Nawaf Salam a dans ce cadre reçu au Grand Sérail le commandant en chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, avec qui il a passé en revue la situation générale.

Par ailleurs, le quotidien pro-Hezbollah Al-Akhbar a rapporté que le président sortant du comité de supervision de l’application de l’accord de cessez-le-feu, ainsi que son successeur, ont effectué une tournée dans la zone située au sud du Litani, accompagnés d’une délégation militaire de l’ambassade américaine et de l’armée libanaise ». Formé dans le cadre de l'accord de trêve qui a mis fin à 13 mois de guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne, le comité comprend également des représentants des armées libanaise et israélienne, de la France et de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).

D'autre part, « un drone israélien s'est écrasé à l'intérieur » du QG de la force internationale à Naqoura, a confirmé la porte-parole de la Finul, Kandice Ardiel, dans un communiqué, affirmant que « personne n'avait été blessé ». L'appareil a été neutralisé par les Casques bleus et il a été confirmé que le drone n'était « pas armé, mais équipé d'une caméra ». L'armée israélienne a confirmé que l'appareil lui appartenait. Comme tous les survols, de drones ou autres, au-dessus du sud du Liban, «il s'agit d'une violation de la résolution 1701 et de la souveraineté libanaise», a affirmé Mme Ardiel, qui a ajouté que la Finul «prend très au sérieux toute ingérence ou menace à l'encontre de son personnel, de ses installations ou de ses opérations et protestera officiellement contre cet acte».