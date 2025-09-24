Menu
Monde - Focus

Impliquer les États arabes dans le Gaza post-guerre : l’objectif de Donald Trump à New York

C’est en priorité sur le dossier de la gouvernance post-Hamas que le locataire de la Maison-Blanche entend parvenir à un accord.

L'OLJ / Par Tatiana KROTOFF, le 24 septembre 2025 à 14h03

Impliquer les États arabes dans le Gaza post-guerre : l’objectif de Donald Trump à New York

Le président américain Donald Trump, aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdogan, s'exprime lors d'une réunion multilatérale pour discuter de la situation à Gaza, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le 23 septembre 2025. Photo Brendan Smialowski/AFP

Il s'agit de l’engagement le plus direct entre Donald Trump et les États arabes pour mettre fin à la guerre à Gaza. « Nous allons y mettre fin », a assuré le président américain quelques minutes avant la réunion exceptionnelle qui s’est tenue mardi à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Organisée à l’initiative de Donald Trump, cette rencontre a rassemblé un groupe de dirigeants arabes et musulmans, devant lesquels le locataire de la Maison-Blanche a présenté les détails d’un plan pour la gouvernance d’après-guerre de l’enclave palestinienne, selon des responsables américains cités par le site d'informations Axios. Étaient conviés des dirigeants et des hauts responsables d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, d’Égypte, de Jordanie, de Turquie, d’Indonésie et du Pakistan. L’enjeu de ce...
Il s'agit de l'engagement le plus direct entre Donald Trump et les États arabes pour mettre fin à la guerre à Gaza. « Nous allons y mettre fin », a assuré le président américain quelques minutes avant la réunion exceptionnelle qui s'est tenue mardi à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Organisée à l'initiative de Donald Trump, cette rencontre a rassemblé un groupe de dirigeants arabes et musulmans, devant lesquels le locataire de la Maison-Blanche a présenté les détails d'un plan pour la gouvernance d'après-guerre de l'enclave palestinienne, selon des responsables américains cités par le site d'informations Axios. Étaient conviés des dirigeants et des hauts responsables d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, d'Égypte, de Jordanie, de Turquie, d'Indonésie et du Pakistan. L'enjeu de ce...
