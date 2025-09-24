Le ministère des Travaux lance une campagne contre le jet de déchets sur les routes au Liban

Le ministère des Travaux publics et des Transports a lancé mercredi une campagne de sensibilisation contre le jet de déchets sur les routes, une des causes récurrentes d’inondations chaque hiver sur certains principaux axes routiers du Liban, alors que des pluies sont attendues jeudi.

Au Liban, les pluies hivernales provoquent chaque année des inondations sur de nombreux axes routiers, aggravées par le manque d’entretien et des réseaux d’égouts obstrués par les déchets, paralysant la circulation et piégeant parfois les automobilistes dans les zones côtières de basse altitude.

Le ministère a précisé dans un communiqué que la campagne comprend « une série de supports visuels de sensibilisation montrant comment le jet de déchets obstrue les réseaux de drainage des eaux pluviales et les transforme en inondations ». La campagne revient également sur « l’impact du changement climatique sur la multiplication des pluies soudaines et les défis supplémentaires qui en découlent ». L'initiative met aussi en lumière le rôle des différents acteurs publics, tels les ministères et les municipalités, mais aussi les entreprises contractantes ainsi que la population, dans la protection des infrastructures.

Responsabilité partagée pour empêcher des inondations

Cette campagne est menée en partenariat et en coordination avec le ministères de l’Intérieur et des Municipalités, de l’Énergie et de l’Eau, le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), les sociétés de nettoyage (City Blue et Ramco), la société civile et les municipalités ». Le ministère a également fait savoir que « la responsabilité est partagée entre l’État et les citoyens pour empêcher des inondations ».

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi sur le bord de l’autoroute de Dbayeh, victime d'inondations annuelles, Fayez Rassamny a rappelé que « les eaux usées se mélangent aux eaux pluviales », appelant à ce que « le citoyen se responsabilise en cessant de jeter ses déchets sur les routes ». Il a indiqué que son ministère avait « mandaté des entrepreneurs pour superviser et contrôler les routes durant la saison hivernale ». Tout en affirmant que « l’ensemble des ministères concernés coopèrent », il a rappelé « les moyens limités de l’État et l’insuffisance des ressources des municipalités ». M. Rassamny a enfin appelé « les municipalités à intensifier leurs campagnes de sensibilisation et à dresser des procès-verbaux pour limiter le jet de déchets sur les routes ».