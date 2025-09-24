L’ordre des avocats de Beyrouth organise une conférence sur « Les droits matériels de la famille dans la législation libanaise » qui sera donnée par Me Ibrahim Najjar, professeur et ancien ministre de la Justice.

Prendront la parole, Adel Nassar, actuel ministre de la Justice, Élie Klimos, membre de l’ordre des avocats,

Marie-Claude Najm, doyenne de la faculté de droit et de sciences politiques de l’Université Saint-Joseph et ancienne ministre de la Justice, ainsi que Fadi Masri, bâtonnier de Beyrouth.

Le colloque aura lieu, aujourd’hui, mercredi 24 septembre, à 14 h, à la Maison de l’avocat, 5e étage.