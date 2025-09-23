Joseph Aoun assiste à l'ouverture de l'Assemblée générale

Le président libanais Joseph Aoun a assisté mardi à l'ouverte de la 80e de l’Assemblée générale des Nations unies, où il doit prononcer un discours dans lequel il définira la position de Beyrouth « face aux développements internes et aux événements en cours dans la région ».

Selon un communiqué de la présidence libanaise, le chef de l'État a rencontré à New York plusieurs dirigeants, dont le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh, le président irakien Abdellatif Rachid, le président polonais Karol Nawrocki, le prince héritier du Koweït, Cheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le secrétaire général du Conseil européen, l’ancien président suisse Alain Berset.

M. Aoun a remercié le Koweït pour l’aide qu’il apporte au Liban, et le prince héritier a, de son côté, indiqué que son pays était toujours prêt à aider le Liban à relever les défis auxquels il est confronté, rappelant que « la sécurité, la stabilité et la prospérité du Liban constituent des principes fondamentaux de la politique koweïtienne », rapporte la présidence libanaise.

À leur arrivée au siège de l'ONU, le président Aoun et la Première dame Neemat Aoun ont été accueillis dans la salle de réception par le secrétaire général, Antonio Guterres. Ils ont par la suite assisté à l’ouverture de la session de l’Assemblée générale, qui a débuté à 9 heures (16 heures, heure de Beyrouth).

Après la cérémonie d’accueil, le couple présidentiel s'est rendu à la grande salle, où ils ont été rejoints par le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi, le représentant permanent du Liban auprès des Nations unies Ahmad Arafa, les conseillers de M. Aoun, le général André Rahal et Jean Aziz, ainsi que le directeur de l’information à la présidence de la République, Rafic Chelala.