Trump assure que les pays européens « vont en enfer » à cause de l'immigration

Donald Trump a déclaré sans détour mardi, dans un discours prononcé devant l'ONU, que les alliés européens « vont droit en enfer » à cause de leurs politiques migratoires, tout en vantant sa propre politique contre l'immigration illégale.

« Il est temps de mettre fin à l'expérience ratée des frontières ouvertes », a déclaré M. Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU. « Vos pays vont droit en enfer », a-t-il ajouté, s'en prenant également au maire de Londres, Sadiq Khan, premier maire musulman d'une capitale occidentale.