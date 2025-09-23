La Lituanie assouplit les règles sur l'abattage des drones
le 23 septembre 2025 à 16h59
La Lituanie a simplifié ses règles en vue de faciliter le recours aux armes pour abattre les drones qui violent son espace aérien, a indiqué mardi la ministre de la Défense de ce pays balte Dovile Sakaliene. « Même si nous vivons de jure en temps de paix, nos lois ... n'étaient pas adaptées aux menaces actuelles », a déclaré la ministre au parlement.
En vertu des amendements à la loi qui entreront en vigueur le 1er octobre, Mme Sakaliene ou une « personne autorisée » pourra désormais ordonner qu'un drone volant dans un espace aérien restreint ou fermé soit abattu. L'objectif est d'avoir « un mécanisme qui nous permet de réagir instantanément », avec des moyens militaires, à toute violation de l'espace aérien du pays, a ajouté la ministre.
Ces changements interviennent en réponse à deux incidents survenus en juillet, lorsque des drones d'un type utilisé par la Russie pour attaquer l'Ukraine ont violé l'espace aérien lituanien depuis le Bélarus. L'un d'eux transportait des explosifs.
