Le président Xi entame une rare visite au Xinjiang

Le président chinois Xi Jinping a entamé mardi une rare visite au Xinjiang, région du nord-ouest de la Chine peuplée de nombreux groupes ethniques, dont les Ouïghours turcophones, a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle. L'immense territoire est frontalier notamment avec le Kazakhstan, l'Afghanistan et le Pakistan.

Xi Jinping est arrivé dans la capitale régionale Urumqi pour assister aux célébrations du 70ème anniversaire de la création administrative de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, a indiqué Chine nouvelle. Après son arrivée, il a rencontré des représentants de tous les groupes ethniques et « exprimé l'espoir que tous unissent leurs efforts et avancent ensemble afin d'édifier un magnifique Xinjiang », a-t-elle souligné.

Le Xinjiang a longtemps été frappé par des attentats qui ont fait de nombreux morts civils. Il fait l'objet depuis une décennie d'une ferme politique sécuritaire menée au nom de l'antiterrorisme.

Des ONG et des études occidentales ont fait état d'internements massifs dans des « camps de rééducation » et de « travail forcé ». Ces mesures viseraient notamment les Ouïghours, des musulmans. Pékin les réfute et assure que sa politique a permis de faire cesser les attentats, de lutter contre l'extrémisme et d'assurer le développement économique de la région.

Le président chinois avait effectué en août une rare visite au Tibet, à l'occasion des célébrations du 60ème anniversaire de la région autonome. Des organisations de défense des droits humains accusent la Chine de réprimer la liberté religieuse au Tibet et d'y imposer une étroite surveillance de la population. Pékin affirme avoir amélioré de façon drastique les conditions de vie des habitants.

Le statut de région autonome autorise la co-officialité de la langue locale avec le chinois et accorde en théorie davantage d'autonomie. Dans la pratique, la région reste étroitement encadrée par le gouvernement.