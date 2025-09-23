Les prix des carburants toujours en hausse au Liban

Les prix de l’essence, du diesel et du gaz domestique ont encore augmenté mardi, selon la dernière grille des tarifs publiée par le ministère de l’Énergie et de l’Eau. Les prix de l’essence n’ont plus baissé depuis un mois, et la bonbonne de gaz a augmenté de l’équivalent de 0,8 dollar en une semaine.Voici les nouveaux tarifs :– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.495.000 livres libanaises (+2.000 LL par rapport à la dernière grille publiée vendredi).– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.530.000 LL (+1.000 LL)– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.375.000 LL (+5.000 LL)– Bonbonne de gaz domestique : 1 068.000 LL (inchangé)– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 706,29 (+2,73 dollar par rapport au barème de vendredi)....

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte