Expositions





A CURSE THAT TURNS GOLD INTO LADYBUGS de Vartan Avakian à la galerie Marfa’, secteur du port, jusqu’au 25 septembre. Tél. : 03/020636.

A MOMENT OF UNION de Philippe Farhat à la galerie Cheriff Tabet, immeuble Saab et Bitar, rue Abdel Wahab el-Inglizi, Achrafieh, jusqu’au 3 octobre, du lundi au vendredi de 11h à 18h et samedi de 11h à 14h.

Tél. : 71/854000, 21/200131.

BETWEEN DUST AND DAWN de Ghada Zoghbi à la galerie Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 16h, jusqu’au 10 octobre. Tél. : 01/868290.

WHAT REMAINS de Adel Abidin à la galerie Tanit, immeuble East Village, rue d’Arménie, Mar Mikhaël, jusqu’au 23 octobre. Tél. : 01/562812.

FALSE WITNESSES de Dia al-Azzawi, à la galerie Saleh Barakat, rue Justinien, Clemenceau, jusqu’au 31 octobre. Tél. : 01/365615.

À FLEUR DE TOILES exposition collective à la galerie Carré d’artistes, rue Allenby/Fakhry Bey, centre-ville de Beyrouth, du lundi au samedi de 10h à 18h, jusqu’au 29 novembre. Tél. : 01/999982-3.

IMPRESSIONS OF PARADISE collection de Philippe Jabre Art, au pavillon Nuhad es-Said pour la culture, Musée national de Beyrouth, Mathaf, de mardi à dimanche de 10h à 17h, jusqu’au 15 février 2026. Tél. : 21/614038.

CAMINANTE d’Alida Torbay, artiste libano-vénézuélienne multidisciplinaire, à Macam (Modern and Contemporary Art Museum), Alita, Jbeil, de vendredi à dimanche, sur rendez-vous entre 10h et 16h. Tél. : 79/157918.