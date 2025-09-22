Une collision d'avions évitée « de justesse » à l'aéroport de Nice dimanche soir

Une collision entre deux avions a été évitée « de justesse » dimanche soir à l'aéroport de Nice (Alpes-Maritime), a appris l'AFP du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA).

Dimanche, peu après 23H30, un avion de la compagnie Nouvel air était en train d'atterrir à l'aéroport de Nice lorsqu'il a frôlé un avion Easyjet qui se trouvait déjà sur cette piste, a relaté à l'AFP le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA), confirmant une information de Var Matin.

L'avion en phase d'atterrissage a alors remis les gaz pour stopper la manoeuvre.

Le BEA estime qu'il s'agit d'un « incident grave » car l'avion n'allait pas se poser sur la bonne piste. « Hier, un important incident s'est produit à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, où une collision impliquant deux appareils des compagnies Nouvelair et EasyJet a été évitée de justesse », a écrit sur X Philippe Tabarot, ministre des Transports démissionnaire.

Ces deux avions sont des Airbus A320.

Deux enquêteurs du BEA sont déjà sur les lieux et deux autres arriveront d'ici ce soir, a précisé le BEA, qui a demandé dès dimanche soir la mobilisation des avions pour récupérer les boîtes noires afin de les exploiter. Les enquêteurs seront également chargés de recueillir les témoignages des équipages et du contrôle aérien pour déterminer les circonstances de l'incident.