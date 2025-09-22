Le Hamas diffuse une vidéo d'un otage israélo-allemand retenu à Gaza

La branche armée du Hamas a diffusé lundi une vidéo d'un otage israélo-allemand enlevé lors de l'attaque sanglante menée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza. Identifié par le Forum des familles d'otages comme Alon Ohel, 24 ans, le jeune homme apparaît pour la deuxième fois ce mois-ci dans une vidéo du Hamas.

« Notre famille est bouleversée et en souffrance après la diffusion de la vidéo d'Alon par le Hamas », ont déclaré ses parents, Idit et Kobi Ohel, dans un communiqué publié par le Forum, principale organisation de proches des captifs à Gaza. Ils ont demandé aux médias de ne pas diffuser sa photo ni d'extraits de la vidéo.

Dans les images, diffusées par les brigades Ezzedine al-Qassam, Alon Ohel, vêtu d'un t-shirt noir, s'adresse au Premier ministre, Benjamin Netanyahu, l'exhortant à obtenir la libération de tous les captifs encore détenus dans la bande de Gaza.

On l'entend également appeler sa famille à poursuivre les manifestations contre M. Netanyahu et son gouvernement pour faire pression en faveur des otages. La séquence le montre parlant devant un écran de télévision retransmettant des déclarations du Premier ministre israélien. L'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité de la vidéo ni la date de son enregistrement.

« Il est évident qu'Alon perd la vue de son oeil droit, et il apparaît amaigri et en détresse », ont ajouté ses parents, appelant à ce qu'il soit soigné. Ils ont affirmé que le sort de leur fils et des autres captifs reposait « entre les mains » de Benjamin Netanyahu et son cabinet. « Ne brisez pas le coeur du peuple d’Israël. Le message national le plus important aujourd’hui est de ramener Alon et tous les otages dans leurs familles », ont-ils exhorté.

Habitant du village Lavon, dans le nord d'Israël, Alon Ohel devait entamer des études de musique après un voyage en Asie lors de son enlèvement au festival Supernova, dans le sud d'Israël. Il a été capturé sur la route 232, qui relie les kibboutz en bordure de Gaza, avec trois autres jeunes hommes.

Le 5 septembre, le Hamas avait déjà diffusé une vidéo de lui aux côtés d’un autre otage, Guy Gilboa-Dalal.

Sur les 251 personnes enlevées le 7-Octobre, 47 sont toujours retenues dans la bande de Gaza, dont 25 considérées comme mortes par l'armée israélienne. L'attaque a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Les représailles militaires israéliennes ont coûté la vie à 65.344 personnes, en majorité des civils selon le ministère de la Santé de Gaza, dont les données sont jugées fiables par l'ONU.



