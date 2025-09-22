Ukraine: plus de 35.000 pèlerins affluent pour le Nouvel an juif

Plus de 35.000 pèlerins hassidiques sont arrivés en Ukraine pour célébrer jusqu'à mercredi le Nouvel an juif, Roch Hachana, dans la ville d'Ouman (centre) en dépit des mises en garde des autorités liées au conflit avec la Russie, a indiqué lundi le service des garde-frontières. « Selon nos estimations, plus de 35.000 personnes sont arrivées en Ukraine », a indiqué à l'AFP le porte-parole des garde-frontières ukrainiens, Andriï Demtchenko.

Chaque année, des pèlerins hassidiques viennent du monde entier à Ouman pour le Nouvel an juif sur la tombe de Rabbi Nahman de Breslev (1772-1810), une des principales figures du hassidisme, courant orthodoxe du judaïsme.

Même si Ouman est relativement éloignée de la ligne de front qui passe par l'est et le sud du pays, les autorités exhortent les pèlerins à renoncer à leur voyage pour des raisons de sécurité depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Depuis des semaines, la Russie intensifie ses attaques nocturnes de drones sur les villes ukrainiennes, causant victimes et dégâts.

Comme de nombreux pèlerins, Eliran Acoca a fait le voyage depuis Israël, « où il y a la guerre depuis 70 ans », et assure ne pas avoir peur. « Je n'ai peur ni des bombes ni de Poutine (...) Je n'ai peur que de Dieu ». Comme lui, d'autres fidèles interrogés par l'AFP s'estiment davantage en sécurité en Ukraine qu'en Israël, ce pays étant engagé dans une guerre à Gaza en représailles à l'attaque sanglante du mouvement islamiste Hamas sur son territoire en octobre 2023.

« En Ukraine, il y a beaucoup d'espace, donc vous ne ressentez pas vraiment autant la pression de la guerre » qu'en Israël, estime David Rubenstein, 43 ans. Les pèlerins citent souvent un texte religieux de Rabbi Nahman de Breslev dans lequel il promet qu'il « sauvera de l'enfer » ceux qui viennent visiter sa tombe à Roch Hachana.

En septembre 2022, quelques mois après le début de l'invasion, des dizaines de milliers de juifs hassidiques avaient afflué à Ouman et le président Volodymyr Zelensky, lui-même d'ascendance juive, avait appelé à ce « que toutes les prières pour la victoire, toutes les prières pour la paix en Ukraine soient entendues ».

Depuis, Rosh Hachana a continué à attirer des foules avec plus de 23.000 pèlerins hassidiques venus en Ukraine en 2022, puis 35.000 en 2023 et le même chiffre 2024, selon les médias.