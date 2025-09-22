Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Marchés

CMA CGM acquiert le premier opérateur de fret ferroviaire britannique


AFP / le 22 septembre 2025 à 13h24

Un conteneur de la compagnie CMA CGM à Malte, le 18 septembre 2025. REUTERS/Darrin Zammit Lupi Malta Freeport, in Birzebbuga, Malta September 18, 2025.

Le géant français du transport maritime et de la logistique CMA CGM a annoncé lundi acquérir le premier opérateur de fret ferroviaire britannique, Freightliner UK Intermodal Logistics, sans dévoiler le montant de la transaction. 

Avec cette acquisition qui sera finalisée début 2026, l'armateur devient « un acteur-clé de la logistique ferroviaire au Royaume-Uni » et se renforce dans le transport intermodal, indique-t-il dans un communiqué.

Le géant français du transport maritime et de la logistique CMA CGM a annoncé lundi acquérir le premier opérateur de fret ferroviaire britannique, Freightliner UK Intermodal Logistics, sans dévoiler le montant de la transaction. 

Avec cette acquisition qui sera finalisée début 2026, l'armateur devient « un acteur-clé de la logistique ferroviaire au Royaume-Uni » et se renforce dans le transport intermodal, indique-t-il dans un communiqué.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés