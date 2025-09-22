CMA CGM acquiert le premier opérateur de fret ferroviaire britannique

Le géant français du transport maritime et de la logistique CMA CGM a annoncé lundi acquérir le premier opérateur de fret ferroviaire britannique, Freightliner UK Intermodal Logistics, sans dévoiler le montant de la transaction.

Avec cette acquisition qui sera finalisée début 2026, l'armateur devient « un acteur-clé de la logistique ferroviaire au Royaume-Uni » et se renforce dans le transport intermodal, indique-t-il dans un communiqué.