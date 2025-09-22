Au Liban, Ortagus fait monter la pression : il faut faire plus et plus vite

C’est une visite discrète qu’a menée dimanche au Liban l’émissaire américaine Morgan Ortagus. La diplomate a assisté à une réunion du Comité de surveillance du cessez-le-feu au Liban-Sud (le mécanisme). Selon nos informations, elle a été très ferme quant à la nécessité d’accélérer le processus de retrait des armes, sans tergiversation. Pour l’émissaire US, l’armée libanaise doit poursuivre son travail de manière rapide et intensive afin d’achever la mission de retrait complet des armes au sud du Litani. Le plan de l’armée libanaise, présenté au gouvernement le 5 septembre, donne à la troupe trois mois pour achever le désarmement dans cette région. Dans ce cadre, Mme Ortagus a indiqué qu’Israël a ciblé il y a quelques jours plusieurs sites au sud du fleuve que l’armée aurait dû...

