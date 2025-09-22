Menu
Politique - Diplomatie

Au Liban, Ortagus fait monter la pression : il faut faire plus et plus vite

Netanyahu évoque « la possibilité de faire la paix avec (ses) voisins du nord ».

OLJ / Par La Rédaction, le 22 septembre 2025 à 00h00

Au Liban, Ortagus fait monter la pression : il faut faire plus et plus vite

Un véhicule de type Humvee de l’armée libanaise sur le site d’une frappe israélienne ayant visé un véhicule sur la route de Khardali, dans la région de Marjeyoun, au sud du Liban, le 20 septembre 2025. Rabih Daher/AFP

C’est une visite discrète qu’a menée dimanche au Liban l’émissaire américaine Morgan Ortagus. La diplomate a assisté à une réunion du Comité de surveillance du cessez-le-feu au Liban-Sud (le mécanisme). Selon nos informations, elle a été très ferme quant à la nécessité d’accélérer le processus de retrait des armes, sans tergiversation. Pour l’émissaire US, l’armée libanaise doit poursuivre son travail de manière rapide et intensive afin d’achever la mission de retrait complet des armes au sud du Litani. Le plan de l’armée libanaise, présenté au gouvernement le 5 septembre, donne à la troupe trois mois pour achever le désarmement dans cette région. Dans ce cadre, Mme Ortagus a indiqué qu’Israël a ciblé il y a quelques jours plusieurs sites au sud du fleuve que l’armée aurait dû démanteler. De son côté, l’armée libanaise a ...
