« Crime », « ciblage de civils » : les condamnations de la frappe sur Bint Jbeil se multiplient

« Ciblage de civils », « crime rejeté » : les condamnations de la frappe israélienne de dimanche sur Bint Jbeil, qui a tué cinq personnes, dont trois enfants et leur père, se poursuivaient lundi au Liban, où l'État hébreu continue de violer le cessez-le-feu conclu en novembre dernier.

Cette attaque sanglante, l’une des plus meurtrières depuis la trêve, a coïncidé avec la visite au Liban de l'émissaire adjointe américaine au Moyen-Orient Morgan Ortagus.

« Le ciblage des civils, en particulier des enfants, constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de toutes les conventions qui garantissent la protection des innocents dans les conflits » a déploré dimanche soir le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi. Il a également appelé la communauté internationale à « assumer ses responsabilités pour mettre fin aux violations israéliennes continues sur le territoire libanais ».

Son homologue à la Justice, Adel Nassar, a également dénoncé la frappe, y voyant un « crime catégoriquement rejeté ». Dans une interview accordée à la chaîne al-Jadeed, il a aussi souligné que « la décision sur le monopole des armes ne vise pas une partie libanaise en particulier, mais doit être dans l’intérêt de tous les Libanais ». « Tout obstacle au plan de l’armée pourrait affecter le calendrier (du désarmement), mais la décision est définitive et sera mise en œuvre », a-t-il assuré, alors que le cabinet de Nawaf Salam a donné son feu vert au plan de l'armée sur le désarmement des milices au Liban, dont le Hezbollah.

« Le ciblage des enfants est inacceptable »

L’Unicef a également pointé du doigt sur X la mort des enfants, estimant que « le ciblage des enfants est inacceptable et ne peut être justifié ». « Aucun enfant ne devrait jamais payer de sa vie le prix d’un conflit », a-t-elle ajouté, insistant sur « la nécessité de mettre immédiatement fin aux hostilités afin de garantir la protection de chaque enfant ».

Par ailleurs, le porte-parole du département d'Etat américain, Matthew Miller, a démenti les propos du président de la Chambre Nabih Berry, qui avait indiqué dans un communiqué dimanche que la famille touchée disposait de la nationalité américaine. « Alors que la situation reste floue, les indices montrent jusqu’à présent que les cinq victimes ne sont pas des citoyens américains. En réalité, l’un d’entre eux avait obtenu dans le passé une demande de visa d’immigration qu'il n'avait pas utilisée », a souligné M. Miller. Dans un communiqué publié dimanche soir, Nabih Berry avait dénoncé la frappe intervenue après une réunion du comité de surveillance du cessez-le-feu à Naqoura, en présence de l'envoyée américaine Ortagus. « Le sang de ces enfants libanais, de leur père et de leur mère blessée, qui possèdent la nationalité américaine, est désormais sous la responsabilité de ceux qui étaient réunis à Naqoura », avait-il indiqué.