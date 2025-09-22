Israël accentue encore la pression sur l'Égypte

Le poste-frontière de Rafah, entre la bande de Gaza au nord-est et la péninsule du Sinaï égyptien au sud-ouest. Des camions attendent, côté égyptien, de pouvoir entrer dans le territoire en guerre, le 17 octobre 2023. Photo Planet Labs PBC/AFP
L’Égypte en position offensive face à Israël ? C’est ce qu’a laissé entendre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, exhortant ainsi son parrain américain à intervenir pour contenir les activités militaires de l’armée égyptienne dans la péninsule du Sinaï. La demande a été formulée auprès du président Donald Trump, a révélé le quotidien Haaretz le 20 septembre, le chef du gouvernement israélien arguant que le renforcement des troupes dans cette région en bordure de Gaza constitue une violation par l’Égypte de son accord de paix de 1979 avec Israël, dont les États-Unis sont garants. « Ce que font les Égyptiens dans le Sinaï est très grave et nous sommes très préoccupés », a indiqué un responsable israélien cité par le média américain Axios. La partie israélienne accuse en substance Le Caire d’avoir mis en place des...
L’Égypte en position offensive face à Israël ? C’est ce qu’a laissé entendre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, exhortant ainsi son parrain américain à intervenir pour contenir les activités militaires de l’armée égyptienne dans la péninsule du Sinaï. La demande a été formulée auprès du président Donald Trump, a révélé le quotidien Haaretz le 20 septembre, le chef du gouvernement israélien arguant que le renforcement des troupes dans cette région en bordure de Gaza constitue une violation par l’Égypte de son accord de paix de 1979 avec Israël, dont les États-Unis sont garants. « Ce que font les Égyptiens dans le Sinaï est très grave et nous sommes très préoccupés », a indiqué un responsable israélien cité par le média américain Axios. La partie israélienne accuse en...
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
C'est un comble. Israël commetttant un génocide outrageux accuse maintenant l'Egypte de refuser d'empêcher la venue de Palestiniens FORCES de quitter Gaza. Le génocidaire qui se pare d'"humanité" pour forcer un peuple dont il veut voler la terre. Après le Yemen, la CisJpe^rdanie, le Liban, la Syrie et l'Iran, voilà que Satanyahou veut donner des leçons à un pays avec lequel il a digné un accord de paix!!!
15 h 58, le 22 septembre 2025