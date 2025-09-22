Menu
Moyen-Orient - ÉCLAIRAGE

Israël accentue encore la pression sur l'Égypte

L’État hébreu demande l'intervention de son allié américain pour faire pression sur son voisin face au renforcement de ses activités militaires dans le Sinaï, en bordure de Gaza.

Par Clara HAGE, le 22 septembre 2025 à 14h27

Le poste-frontière de Rafah, entre la bande de Gaza au nord-est et la péninsule du Sinaï égyptien au sud-ouest. Des camions attendent, côté égyptien, de pouvoir entrer dans le territoire en guerre, le 17 octobre 2023. Photo Planet Labs PBC/AFP

L’Égypte en position offensive face à Israël ? C’est ce qu’a laissé entendre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, exhortant ainsi son parrain américain à intervenir pour contenir les activités militaires de l’armée égyptienne dans la péninsule du Sinaï. La demande a été formulée auprès du président Donald Trump, a révélé le quotidien Haaretz le 20 septembre, le chef du gouvernement israélien arguant que le renforcement des troupes dans cette région en bordure de Gaza constitue une violation par l’Égypte de son accord de paix de 1979 avec Israël, dont les États-Unis sont garants. « Ce que font les Égyptiens dans le Sinaï est très grave et nous sommes très préoccupés », a indiqué un responsable israélien cité par le média américain Axios. La partie israélienne accuse en substance Le Caire d’avoir mis en place des...
commentaires (2)

C'est un comble. Israël commetttant un génocide outrageux accuse maintenant l'Egypte de refuser d'empêcher la venue de Palestiniens FORCES de quitter Gaza. Le génocidaire qui se pare d'"humanité" pour forcer un peuple dont il veut voler la terre. Après le Yemen, la CisJpe^rdanie, le Liban, la Syrie et l'Iran, voilà que Satanyahou veut donner des leçons à un pays avec lequel il a digné un accord de paix!!!

Joseph ADJADJ

15 h 58, le 22 septembre 2025

  • Juste une raison pour attaquer l’Égypte. On connaît bien les israéliens.

    Elias

    14 h 46, le 22 septembre 2025

