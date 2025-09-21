Netanyahu aux dirigeants occidentaux qui ont reconnu un Etat palestinien : Il n'y aura pas un tel Etat

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche qu'il n'y aura pas d'Etat palestinien, dans une vidéo à l'adresse des dirigeants occidentaux ayant reconnu plus tôt cet Etat.

« J'ai un message clair pour les dirigeants qui reconnaissent un Etat palestinien après le massacre atroce du 7 octobre : vous offrez une récompense énorme au terrorisme », dit M. Netanyahu dans cette vidéo diffusée par son bureau.

« J'ai un autre message pour vous : cela n'arrivera pas. Aucun Etat palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a par ailleurs affirmé que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée, en réaction aux reconnaissances d'un Etat palestinien par des pays occidentaux.

« Depuis des années, j'ai empêché la création de cet État terroriste malgré d’énormes pressions, tant à l'intérieur du pays qu'à l'international », a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau.

« Nous avons doublé les implantations juives en Judée et en Samarie (nom donné par Israël à la Cisjordanie, NDLR) et nous continuerons sur cette voie », a-t-il ajouté.