Syrie: le scrutin indirect pour former un Parlement transitoire fixé au 5 octobre

Les élections au suffrage indirect visant à constituer un Parlement transitoire en Syrie se tiendront le 5 octobre, conformément à la déclaration constitutionnelle adoptée après la chute de Bachar al-Assad, a annoncé dimanche la commission électorale syrienne. L'assemblée du peuple (parlement) avait été dissoute par les nouvelles autorités syriennes issues de la coalition islamiste qui a pris le pouvoir en décembre 2024.

Le futur Parlement, chargé d’exercer les fonctions législatives durant une période transitoire de cinq ans, doit compter 210 membres: 140 désignés par des comités locaux supervisés par la commission électorale, et 70 directement nommés par le président intérimaire Ahmad el-Chareh. Le scrutin doit se tenir le 5 octobre « dans les circonscriptions électorales des provinces syriennes », a indiqué la commission sur sa chaîne Telegram, sans plus de précisions.

Mais, comme elle l'avait annoncé fin août, le scrutin est reporté sine die dans la province à majorité druze de Soueida (sud), théâtre de violences en juillet, et dans les régions contrôlées par les forces kurdes de Raqa et Hassaké (nord-est), en raison de la situation sécuritaire et politique. Les électeurs qui voteront le 5 octobre sont les membres de comités électoraux désignés à l'avance par les autorités.

Le mode de désignation du futur Parlement est critiqué par l’opposition et des organisations de la société civile, qui dénoncent une concentration excessive des pouvoirs entre les mains du président et un manque de représentativité des composantes ethniques et religieuses du pays.

Selon la déclaration constitutionnelle, le Parlement disposera d'un mandat renouvelable de deux ans et demi. Il exercera les fonctions législatives jusqu'à l'adoption d'une Constitution permanente et la tenue de nouvelles élections. Les nouvelles autorités à Damas affirment vouloir tourner la page de plus de 13 années de guerre civile, rétablir l’unité du pays et préparer l’adoption d’une Constitution permanente avant la tenue d’élections générales.