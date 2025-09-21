Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Le président palestinien affirme que les reconnaissances d'un Etat palestinien sont un pas vers une paix « durable »


AFP / le 21 septembre 2025 à 17h15, mis à jour à 18h11

Le président palestinien Mahmoud Abbas, le 23 avril 2025, à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Mohammad Torokman/Reuters

Le président palestinien Mahmoud Abbas a estimé dimanche que la reconnaissance par des pays occidentaux d'un Etat palestinien était un pas vers « une paix juste et durable », selon un communiqué de la présidence.

« Le Président de l'Etat palestinien, Mahmoud Abbas, salue l'annonce de la reconnaissance par le Royaume-Uni de l'Etat palestinien indépendant, affirmant qu'il s'agit d'un pas important et nécessaire vers la concrétisation d'une paix juste et durable », a indiqué la présidence dans un premier communiqué.

Dans des communiqués ultérieurs, M. Abbas a salué les déclarations du Canada et de l'Australie sur la reconnaissance de cet Etat, usant des mêmes termes.

Il a souligné « que la reconnaissance » de ces pays « au droit du peuple palestinien à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance ouvrira la voie à la mise en œuvre de la solution à deux Etats, permettant à l'Etat palestinien de vivre aux côtés de l'Etat d'Israël dans la sécurité, la paix et la bonne entente ».


